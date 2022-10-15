دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يصعد إلى دور المجموعات

وسجل ثلاثية الأهلي احمد عبد القادر (15) وحمدي فتحي (43 و57).

وكان الاهلي فاز 1-صفر ذهابا بملعب مصطفى بن جنات في المنستير.

وفرض الأهلي سيطرته منذ البداية وترجمها إلى هدف مبكر عندما مرر مدافعه الدولي التونسي على معلول كرة خلف الدفاع إلى عبد القادر الذي راوغ نور الدين الشرطاني وسددها في الشباك على يمني البشير بن سعيد (15).

وتخلى لاعبو الاتحاد المنستيري عن حذرهم الدفاعي وتحولوا للهجوم أملاً في تعديل النتيجة، ما خلف مساحات في الدفاع حاول لاعبو الاهلي استغلالها من خلال تسديدة طاهر محمد طاهر تصدى لها الحارس بن سعيد (29).

وكاد الجزائري عبد الحكيم أمقراني يدرك التعادل عندما استغل خطأ دفاعياً للأهلي في تشتيت الكرة فانفرد بالحارس محمد الشناوي وسدد كرة علت العارضة (30).

ونجح الأهلي في التعزيز عندما مرر طاهر كرة من ركلة ركنية أخطأ بن سعيد في إبعادها فوصلت إلى فتحي الذي تابعها برأسه ارتطمت بالقائم الايسر وسكنت الشباك (43).

وعزز الأهلي أفضليته في الشوط الثاني بهدف ثالث نسخة طبق الأصل للثاني عندما انبرى طاهر لركلة ركنية تابعها فتحي برأسه سكنت الزوايا اليسرى العليا لمرمى بن سعيد (57).

وأنقذ الشناوي مرماه من هدف مؤكد بتصديه لتسديدة أنيس بن حتيرة من داخل المنطقة (60)، ورد محمد شريف بتسديدة قوية أبعدها بن سعيد الى ركنية بصعوبة (66)، ثم أبعد رأسية البديل شادي حسين إلى ركنية (76).

