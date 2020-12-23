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كأس الرابطة الإنكليزية
دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال إفريقيا: الأهلي يضع قدما في دور المجموعات

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وضع الأهلي المصري حامل اللقب قدما في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه سونيديب بطل النيجر 1-صفر الأربعاء على ملعب "جنرال سيني كونتش" بالعاصمة نيامي، وذلك في ذهاب دور الـ32.

Reuters

ويدين الأهلي بفوزه إلى المالي أليو ديينغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب الأهلي في القاهرة يوم السادس من كانون الثاني/يناير.

وكان الشوط الأول متواضعا فنيا وبدا واضحا تأثر لاعبي الفريقين بسوء أرضية الملعب، فغابت الفاعلية الهجومية وانعدمت الخطورة على المرميين لعدم اكتمال الهجمات وتعددت التمريرات الخاطئة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 33 حين سجل الأهلي هدفه الوحيد من عرضية فشل دفاع سونيديب في التعامل معها، فسدد ديينغ الكرة قوية في الزاوية اليمنى.

وواصل لاعبو الاهلي ضغطهم وكانوا قريبين من الهدف الثاني لولا تدخل العارضة في وجه رأسية المغربي بدر بنون (49).

وفي الدقائق الأخيرة، حصل محمد شريف على فرصة ذهبية لحامل اللقب لكنه أساء التعامل مع الكرة (76).

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