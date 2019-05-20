دوري أبطال آسيا: أبرز مواعيد الثلاثاء في ختام دور المجموعات

في ما يأتي عرض لأبرز مباريات ختام المجموعتين الأولى والثانية:



المجموعة الأولى

ذوب آهن الإيراني - النصر السعودي

أعلن النادي السعودي عبر "تويتر" تلقيه إشعارا من الاتحاد المحلي بأن الاتحاد الآسيوي قرر "تأجيل ونقل" المباراة، دون إيضاح الأسباب.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان في مدينة كربلاء بجنوب العراق في مباراة محتسبة على أرض الفريق الإيراني، وستكون حاسمة في صدارة المجموعة بعدما ضمن كلاهما التأهل الى دور الـ16.

ويتصدر ذوب آهن الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن النصر المتوج حديثا بلقب الدوري السعودي لكرة القدم.



الوصل الإماراتي - الزوراء العراقي

يلتقي الفريقان في مباراة هامشية بعد وداعهما البطولة، ويسعى كل منهما الى فوز شرفي في دبي، في مباراة ثأرية لصاحب الأرض الذي كان تعرض لهزيمة قاسية في الذهاب في بغداد بخماسية نظيفة.

وستكون المباراة فرصة للوصل لمصالحة جمهوره بعد الخسارة في المرحلة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من الدوري الاماراتي أمام العين 1-5 بغياب هدافه البرازيلي فابيو دي ليما بسبب المرض، والذي لم تتأكد مشاركته أمام الزوراء.



الوصل الإماراتي - الزوراء العراقي

يلتقي الفريقان في مباراة هامشية بعد وداعهما البطولة، ويسعى كل منهما الى فوز شرفي في دبي، في مباراة ثأرية لصاحب الأرض الذي كان تعرض لهزيمة قاسية في الذهاب في بغداد بخماسية نظيفة.

وستكون المباراة فرصة للوصل لمصالحة جمهوره بعد الخسارة في المرحلة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من الدوري الاماراتي أمام العين 1-5 بغياب هدافه البرازيلي فابيو دي ليما بسبب المرض، والذي لم تتأكد مشاركته أمام الزوراء.



المجموعة الثانية

الاتحاد السعودي - الوحدة الإماراتي

يأمل الاتحاد في استعادة صدارة المجموعة عندما يستقبل الوحدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويتصدر الوحدة المجموعة مع 12 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 10 نقاط، ثم لوكوموتيف الأوزبكي برصيد 4 نقاط وأخيراً الريان القطري برصيد 3 نقاط.

وعلى رغم افتقاد الفريق لنجمه فهد المولد الموقوف مؤقتاً بسبب تناوله مواد محظورة، وسعود عبد الحميد المتواجد مع المنتخب السعودي للشباب إلا أنه يعتبر في أفضل حالاته الفنية في ظل وجود لاعبين في صفوفه على غرار فواز القرني والعاجي سيكو سانوغو وعبد العزيز البيشي وناصر الشمراني والبرازيلي رومارينيو دا سيلفا والتشيلي كارلوس فيلانويفا.

ونجا الاتحاد بقيادة المدرب التشيلي خوسيه سييرامن شبح الهبوط الى الدرجة الثانية. واعتبر رئيس الاتحاد لؤي ناظر أنه اتخذ القرار الصائب بإقالة المدرب الكرواتي السابق سلافن بيليتش والتعاقد مع سييرا، قائلا إن عودة الأخير "كانت بمثابة حالة إنقاذ للاتحاد، حيث إن الفريق شهد معه تحسنا كبيرا في الأداء والنتائج لاسيما في الشق الهجومي مما نتج عنه البقاء في الدوري والتأهل لثمن النهائي" في آسيا.

أما الوحدة فيتطلع لاستكمال نتائجه الايجابية بعد اربعة انتصارات متتالية، وانتزاع نقطة تكفيه لضمان صدارة المجموعة.

ويفتقد الوحدة خدمات مهاجمه البرازيلي ليوناردو دا سيلفا متصدر هدافي النسخة الحالية برصيد ثمانية أهداف بسبب الايقاف، ما يفرض على الثنائي الارجنتيني سيباستيان تيغالي والمخضرم إسماعيل مطر بذل مجهود مضاعف لتعويض هذا الغياب المؤثر.

وأكد إداري الوحدة فهد مسعود "المباراة هي الأخيرة لنا في المجموعة، ويهمنا ان نحقق نتيجة ايجابية تبقينا في الصدارة، مشوارنا الآسيوي مميز هذا العام، ونأمل أن ننهي دور المجموعات بصورة متميزة".

وتابع "على الرغم من اننا مع الاتحاد ضمنا التأهل من الجولة الماضية، الا ان المباراة لن تكون سهلة، فكلانا يسعى للصدارة".



لوكوموتيف الأوزبكي - الريان القطري

يسعي لوكوموتيف والريان الى إنهاء دور المجموعات بفوز معنوي عندما يلتقيان في طشقند بعدما ودعا البطولة رسميا.

وقال البرازيلي أوليفيرا دي سوزا مدرب الريان إن المباراة ستكون أشبه بلقاء ودي بين الفريقين، وأن الريان يسعى لانهاء الموسم بانتصار. أضاف "علينا أن نلعب مباراة جيدة، وان ننهي دوري أبطال اسيا بشكل جيد".