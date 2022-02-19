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جوانينغ غالاكسي يفرض تعادلاً قاتلاً على النجم الساحلي

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انتهت مباراة جوانينغ غالاكسي البوتسواني أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي بالتعادل الإيجابي 1-1 اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.

beIN SPORTS

وكان النجم الساحلي قريباً من تحقيق الفوز بعد أن تقدم بهدف سجله الإيفواري سليمان كوليبالي في الدقيقة 14 لكن الفريق البوتسواني عدّل في الوقت القاتل (90+1) بواسطة اللاعب تهابانغ سيسينيي. 

ويملك النجم الساحلي نقطتين فيما جمع جوانينغ غالاكسي نقطة وحيدة. 
 

الملخصات دوري أبطال أفريقيا النجم الساحلي
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