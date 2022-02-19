جوانينغ غالاكسي يفرض تعادلاً قاتلاً على النجم الساحلي

وكان النجم الساحلي قريباً من تحقيق الفوز بعد أن تقدم بهدف سجله الإيفواري سليمان كوليبالي في الدقيقة 14 لكن الفريق البوتسواني عدّل في الوقت القاتل (90+1) بواسطة اللاعب تهابانغ سيسينيي.
ويملك النجم الساحلي نقطتين فيما جمع جوانينغ غالاكسي نقطة وحيدة.
وكان النجم الساحلي قريباً من تحقيق الفوز بعد أن تقدم بهدف سجله الإيفواري سليمان كوليبالي في الدقيقة 14 لكن الفريق البوتسواني عدّل في الوقت القاتل (90+1) بواسطة اللاعب تهابانغ سيسينيي.
ويملك النجم الساحلي نقطتين فيما جمع جوانينغ غالاكسي نقطة وحيدة.
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