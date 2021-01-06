الوداد والترجي إلى دور المجموعات في أبطال إفريقيا

وفي إطار إياب دور الـ 32 من البطولة، تمكن الوداد من تحقيق فوز سهل على ضيفه الملعب المالي بثلاثة أهداف دون رد، وذلك بعد أن خسر ذهاباً بهدف دون رد.

وفي إياب الدور ذاته كانت مهمة الترجي بالغة الصعوبة وكاد أن يودع البطولة أمام ضيفه أهلي بنغازي الليبي حيث فاز بشق الأنفس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، علماً أن التعادل (2-2) ظل سيد الموقف بين الفريقين حتى الدقيقة 87 عندما تمكن علاء الدين المرزوقي من تسجيل هدف الصعود والنجاة للعملاق التونسي.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريق انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وبعد طول غياب عاد المريخ السوداني إلى دور المجموعات متجاوزاً بنجاح عقبة إنييمبا النيجيري بطل عامي 2003 و2004، رغم الخسارة في نيجيريا بهدفين مقابل هدف، مستفيداً من فوزه العريض على أرضه في مواجهة الذهاب قبل أسبوعين بثلاثية نظيفة.

من جانبه تمكن مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية حامل اللقب 5 مرات من التأهل لدور المجموعات بعد أن فاز على ضيفه بونغويدي الغابوني إياباً بهدفين مقابل هدف مكرراً فوزه بالنتيجة ذاتها ذهاباً.

وإلى دور المجموعات أيضاً نجح شباب رياضي بلوزداد الجزائري في التأهل بسهولة بعد فوزه خارج ملعبه على غور ماهيا الكيني بهدفين مقابل هدف، وكان الفريق الجزائري قد تغلب على أرضه في مواجهة الذهاب بستة أهداف دون رد.

وفي مواجهة عربية خالصة تأهل مولودية الجزائر إلى دور المجموعات رغم خسارته إيابا من مستضيفه الصفاقسي التونسي بهدف دون رد، مستفيداً من فوزه ذهابا بهدفين دون رد.