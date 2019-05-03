الوداد للبناء على أسبقية الذهاب في مواجهة مضيفه ماميلودي



وتغلب الوداد، بطل النسخة قبل الاخيرة، على بطل 2016 ماميلودي 2-1 بهدفي صلاح الدين السعيدي وبديع أووك.

ففي أتيريدجفيل بالقرب من بريتوريا، لا يبدو أن هناك أسرارا بين الوداد وماميلودي، اذ التقيا سبع مرات في آخر ثلاثة مواسم، ولم يتعد الفارق هدفا وحيدا في 6 مباريات بينهما، فيما انتهت السابعة بالتعادل.

ويعول ماميلودي على جماهيره التي ساعدته بالفوز على الاهلي المصري حامل اللقب 8 مرات بنتيجة ساحقة 5-صفر في ذهاب ربع النهائي.

وللسماح بحضور اكبر عدد من المتفرجين، سيدخل كل مشجع يرتدي الزي الاصفر التقليدي للنادي مجانا لحضور المباراة.

ووصف بيتسو موسيماني جناحه النجم ثيمبا زواني باللاعب الاسباني الدولي السابق اندريس اينييستا، آملا في تكرار ما حققه في اياب دور المجموعات عندما سجل ثنائية خلال فوز فريقه 2-1، ليرد على فوز الوداد 1-صفر على ارضه.

وقال موسيماني "ثيمبا ليس جناحا تقليديا ينطلق بسرعة على خط الملعب ويرفع الكرة. نسمح له باللعب اينما يريد. يذكرني باينيستا".

وعن إمكانية بحث الوداد عن التعادل بعد فوزه ذهابا، قال موسيماني "أشك بانهم سيدافعون بحثا عن تعادل سلبي. يمكن للوداد التسجيل خارج ملعبه ويجب أن نجد طريقة لمنعهم".

وسيحرم الوداد، المتوج مرتين في 1992 و2017، من خدمات مدافعه محمد الناهيري في مباراة الإياب بسبب الإيقاف، وهو يعتمد على نجميه اسماعيل الحداد ووليد الكرتي، فيما يحوم الشك حول مشاركة لاعبه محمد أوناجم الغائب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة.

وهي المرة الرابعة التي يلتقي فيها الوداد وصنداونز في المسابقة القارية العريقة، والثانية هذا الموسم بعدما تبادلا الفوز في دور المجموعات حيث فاز الفريق الجنوب إفريقي 2-1 على أرضه، ورد الوداد البيضاوي 1-صفر في الرباط عندما حسم صدارة المجموعة.

وجرد الوداد البيضاوي صنداونز من اللقب عندما أخرجه من الدور ربع النهائي للمسابقة عام 2017 في طريقه إلى اللقب، بعدما تبادلا الفوز بنتيجة واحدة 1-صفر ذهابا وإيابا، قبل أن يحجز الفريق المغربي بطاقته إلى نصف النهائي بركلات الترجيح.

كما أوقعت القرعة الوداد البيضاوي وصنداونز في دور المجموعات العام الماضي ففاز الأول على أرضه 1-صفر، ورد الثاني 2-1.