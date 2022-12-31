الهلال يقرر عدم السماح للمريخ باللعب على ملعبه من قبل beIN SPORTS December 31, 2022 20:01 قرر الهلال السوداني عدم السماح للمريخ بآداء مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على ملعبه وذلك بسبب الأحداث التي صاحبت مباراة الفريقين مساء الخميس في الدوري المحلي. AFP ويلعب المريخ السوداني في المجموعة الرابعة رفقة أندية الزمالك وشباب بلوزداد والترجي الرياضي. الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا المريخ السوداني السابق سحب قرعة دور المجموعات من دوري اقرأ التالي - آخر الأحداث December 31, 2022 20:01 الهلال يقرر عدم السماح للمريخ باللعب على ملعبه December 12, 2022 13:33 سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا October 17, 2022 00:05 الوداد إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا October 15, 2022 21:45 دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يصعد إلى دور المجموعات October 14, 2022 21:33 هاتريك "زيزو" يقود الزمالك إلى دور المجموعات September 25, 2022 22:07 الزمالك يتجاوز محطة تشاد إليكت سبورت بنجاح August 9, 2022 21:28 مواجهات سهلة للعرب في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا August 2, 2022 18:23 النفطي يتحدث عن احتمال لعب المريخ في تونس June 16, 2022 23:45 الاتحاد المصري لكرة القدم هو المسؤول! June 11, 2022 17:09 الأهلي يواصل التقاضي أمام المحكمة الرياضية