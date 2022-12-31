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دوري أبطال أفريقيا

الهلال يقرر عدم السماح للمريخ باللعب على ملعبه

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قرر الهلال السوداني عدم السماح للمريخ بآداء مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على ملعبه وذلك بسبب الأحداث التي صاحبت مباراة الفريقين مساء الخميس في الدوري المحلي.

AFP

ويلعب المريخ السوداني في المجموعة الرابعة رفقة أندية الزمالك وشباب بلوزداد والترجي الرياضي. 

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