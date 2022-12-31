الهلال يقرر عدم السماح للمريخ باللعب على ملعبه

من قبل beIN SPORTS December 31, 2022 20:01 قرر الهلال السوداني عدم السماح للمريخ بآداء مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على ملعبه وذلك بسبب الأحداث التي صاحبت مباراة الفريقين مساء الخميس في الدوري المحلي.