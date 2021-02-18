المطالبة بتأجيل مباراة شباب بلوزداد وصن داونز

ورفضت السلطات الصحية الجزائرية إقامة المباراة بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وتقام مواجهة شباب بلوزداد أمام صن داونز الثلاثاء 23 شباط/فبراير في الجزائر.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا إلى أجل غير مسمى.

وتأجلت المباراة للمرة الأولى بسبب رفض السلطات المغربية دخول الفريق الجنوب إفريقي بسبب قيود متعلقة بفيروس كورونا ليقرر بعدها الكاف إقامتها في القاهرة في التاسع عشر من الشهر الجاري إلا أن كايزر واجه صعوبات متعلقة بالسفر إلى مصر مما دفع الاتحاد الإفريقي إلى تأجيل المباراة للمرة الثانية.

