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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أفريقيا

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2020 - 2021

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كشفت مباريات المراحل الماضية من بطولة الأندية الأهم على المستوى الإفريقي عن أسماء بعض الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

beIN SPORTS

وانضم مع مباريات المرحلة الخامسة السبت عدة أندية إلى الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مثل الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي بعد أن ضمنا الصعود منذ المرحلة الفائتة.

ولن تعرف جميع الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي عقب مباريات المرحلة الخامسة من دور المجموعات.

وكشفت مباريات المرحلة السبت عن بعض البطاقات المحجوزة مثل سيمبا التانزاني والأهلي المصري من بين الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2020-2021

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا متصدرة

الفرق المتأهلة في المركز الثاني

المجموعة الأولى: سيمبا

المجموعة الثانية: صن داونز 

المجموعة الثالثة: الوداد

المجموعة الرابعة: الترجي (متصدر مؤقتاً)

المجموعة الأولى: الأهلي

المجموعة الثانية: لم تحسم

المجموعة الثالثة: لم تحسم

المجموعة الرابعة: لم تحسم

 

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