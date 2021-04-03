الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2020 - 2021

وانضم مع مباريات المرحلة الخامسة السبت عدة أندية إلى الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مثل الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي بعد أن ضمنا الصعود منذ المرحلة الفائتة.

ولن تعرف جميع الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي عقب مباريات المرحلة الخامسة من دور المجموعات.

وكشفت مباريات المرحلة السبت عن بعض البطاقات المحجوزة مثل سيمبا التانزاني والأهلي المصري من بين الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.