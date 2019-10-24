الزمالك يبلغ دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

وسجل مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19 مؤهلاً فريقه إلى دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى التي تضم أندية مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وبريميرو أغوستو الأنغولي.

وكانت المباراة مقررة أصلاً في 28 أيلول/سبتمبر الماضي على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية من دون جمهور بطلب من السلطات الأمنية المصرية.

لكن التقارير الصحافية المحلية تشير إلى أن الزمالك أراد حضور مشجعيه، وهو ما وافقت عليه السلطات ولكن بشرط نقل المباراة من القاهرة إلى ملعب برج العرب في الاسكندرية، وبحضور خمسة آلاف مشجع فقط.

ورفض جينيراسيون الذي فاز ذهاباً على أرضه 2-1 ما جعله أمام فرصة أن يكون أول فريق من بلاده يبلغ دور المجموعات في المسابقة القارية الأم منذ 2004، قرار نقل مكان وموعد المباراة وتغيب عن الحضور، ما دفع الحكم المالي محمدو كيتا إلى اطلاق صافرته عقب انتهاء مهلة العشرين دقيقة من موعد انطلاق المباراة.

وجاء هدف محمد بعد أن استغل تمريرة عرضية من يوسف إبراهيم "أوباما" ليتابعها داخل الشباك.