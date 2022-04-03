الترجي يحسم مواجهة القمّة أمام شباب بلوزداد ويستحوذ على الصدارة

من قبل beIN SPORTS April 3, 2022 00:53 حقق الترجي الرياضي التونسي فوزاً ثميناً على شباب بلوزداد الجزائري 2-1 اليوم السبت في الجولة الأخيرة من مواجهات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.