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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال أفريقيا

الترجي يحسم مواجهة القمّة أمام شباب بلوزداد ويستحوذ على الصدارة

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حقق الترجي الرياضي التونسي فوزاً ثميناً على شباب بلوزداد الجزائري 2-1 اليوم السبت في الجولة الأخيرة من مواجهات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.

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وسجل كل من صابر بوغرين (13) والنيجري أنايو إيوالا (17) هدفي الفريق التونسي فيما كان هدف شباب بلوزداد بواسطة حسام الدين مرزيق في الدقيقة الثانية. 

وتمكن الترجي من الاستحواذ على الصدارة بـ14 نقطة فيما بقي شباب بلوزداد في مركز الوصافة بـ11 نقطة. 
 

دوري أبطال أفريقيا شباب بلوزداد الترجي الرياضي
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