الاتحاد المغربي يلجأ إلى الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع قوله إنه "تقرر مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية لتقديم جميع الاعتراضات والوثائق" بشأن هذه المباراة، عقب اجتماع طارئ للمكتب المديري للاتحاد حضره ممثلون عن فريق الوداد البيضاوي.

وأضاف "سيتم التحضير لاجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الافريقية يوم 4 حزيران/يونيو، الذي سيخصص للمآل القانونية" للمباراة.

وتعادل الفريقان ذهاباً الأسبوع الماضي في الرباط 1-1. وأقيمت مباراة الإياب بينهما الجمعة على الملعب الأولمبي في رادس، لكنها توقفت بعد نحو ساعة على بدايتها اثر احتجاج لاعبي الوداد على إلغاء هدف التعادل الذي سجلوه في الشوط الثاني، ومطالبتهم بالاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") التي تبين أنها غير مهيأة.

وبعد نحو ساعة ونصف ساعة من توقف المباراة، أطلق الحكم الغامبي باكاري غاساما صافرته مانحا اللقب للترجي اثر انسحاب لاعبي الوداد.

ولقي لاعبو فريق الوداد البيضاوي المغربي استقبالا حاشدا لدى عودتهم الى الدار البيضاء السبت بحسب لقطات نشرها النادي عبر صفحته على فيسبوك.

وفي تصريحات لقناة الرياضية المغربية، نفى قائد القريق عبد اللطيف نصير ما أورده مدرب الترجي معين الشعباني وقائد الفريق خليل شمام، من أن الحكم أبلغ قائدَي الفريقين قبل المباراة بأن نظام "في ايه آر" لن يكون متوافراً.

وقال نصير "الحكم لم يعلِمني (بعدم توافر تقنية الفيديو)"، مضيفاً "فوجئت بتصريح لاعب فريق الترجي".

وأضاف من رأى الشوط الأول رأى أن لاعبي الترجي احتجوا على الحكم وطالبوا بالعودة الى الـ"في ايه آر"، في إشارة الى مطالبة لاعبي الفريق التونسي باحتساب لمسة يد في منطقة الوداد لصالحهم في الشوط الأول.

واعتبر نصير أن ذلك "يدل على أن الحكم لم يتحدث معنا".

وكان رئيس الوداد سعيد الناصيري قد وصف ما جرى بـ "المهزلة".

وقال "أتينا لنلعب بكل روح رياضية رغم الظلم الذي مورس علينا في مباراة (الذهاب)، لكن لا يمكننا أن نحني رأسنا أو نتنازل عن كرامتنا".

أضاف "تعرضنا لمهزلة تحكيمية في الرباط، لكنها تعاد وتكرر عن طريق المؤسسة، والتي هي الاتحاد الإفريقي (...) اليوم المؤسسة هي التي تشارك في هذه المهزلة، هذه مهزلة تحكيمية سيشهد عليها العالم".

أضاف سنلجأ الى جميع الأمور القانونية (...) حقنا لن نتنازل عنه".

وفي بيان فجر السبت، أعلن الاتحاد القاري ("كاف") عبر موقعه الالكتروني أنه "على إثر الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي (...) قرر رئيس الكاف أحمد أحمد الدعوة الى اجتماع طارئ للجنة التنفيذية في الرابع من حزيران/يونيو".

