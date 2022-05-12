English
العربية
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا

الاتحاد المصري يطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

من قبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أنّه أرسل خطاباً للاتحاد الإفريقي يطلب فيه استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

Reuters

وجاء في بيان الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي في تويتر على الإنترنت اليوم الخميس: "في إطار التعاون و التنسيق المشترك بين اتحاد الكرة و النادي الأهلي، قام  اتحاد الكرة بإرسال خطاب رسمي إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم  -كاف - يطلب فيه استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الجارية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢".

وتابع البيان: "بعد انسحاب دولة السنغال من المنافسة على استضافة النهائي، وذلك إلحاقًا بالخطابات التي أرسلها اتحاد الكرة للاتحاد الإفريقي على مدار الأيام الماضية، معترضاً فيها على إسناد نهائي البطولة إلى دولة المغرب، الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص".

الاتحاد المصري لكرة القدم المغرب الأهلي دوري أبطال إفريقيا
السابق الأهلي يلجأ إلى محكمة التحكيم
اقرأ
الأهلي يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي اعتراضاً على قرار إقامة النهائي بالمغرب
التالي
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>