العربية
English
Français
كأس آسيا - الإمارات 2019
دوري أبطال أفريقيا

الاتحاد الافريقي يستبعد الاسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا

استبعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم نادي الإسماعيلي المصري من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب الأحداث التي رافقت مواجهته مع النادي الافريقي التونسي.

.

 

وأجبر الحكم على إيقاف المباراة بين الاسماعيلي والإفريقي في الدقيقة 86 بعد اعتداء جماهير الفريق على الحكم المساعد بقارورة مياه.

 

وقبل إلغاء المباراة كان الإسماعيلي متأخرا 2-1 في استمرار للنتائج المتراجعة محليا وإفريقيا للفريق رغم خوضه للقاء على أرضه ووسط جماهيره التي بلغت نحو عشرة الاف متفرج.

ويلعب الإسماعيلي ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب النادي الرياضي القسنطيني الجزائري ومازيمبي الكونغولي والنادي الإفريقي التونسي.

ترتيب المجموعة بعد استبعاد الإسماعيلي:

  • الإسماعيلي خسر مواجهتيه أمام مازيمبي والنادي الإفريقي وألغيت النتيجتان

 

الفريق النقاط
النادي الرياضي القسنطيني 6 نقاط
النادي الإفريقي 0
مازيمبي الكونغولي 0
السابق ملخص مباراة ماميلودي صنداونز و
اقرأ
ملخص مباراة ماميلودي صنداونز والوداد البيضاوي
التالي

آخر الأحداث