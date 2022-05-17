الاتحاد الإفريقي يؤكد على موعد ومكان إقامة نهائي دوري الأبطال

وتأهل الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي للنهائي المنتظر.

وقال الكاف في بيان له: "ستقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا توتال إنرجي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) مساء الاثنين 30 مايو 2022.

كما أكد الكاف أن نهائي كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية) المرتقب نهاية الأسبوع بين أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) و نهضة بركان (المغرب) سينطلق في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش)، يوم الجمعة 20 مايو 2022 على ملعب غودسويل أكبابيو الدولي في أويو بنيجيريا.

وهي المرة الثانية يؤكد فيها الاتحاد الافريقي إقامة المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال في المغرب، بعد الأولى الخميس الماضي عندما ردّ على مطالبة الأهلي بضرورة نقلها إلى ملعب محايد، ورفض طلب الاتحاد المصري للعبة باستضافتها.

وأثارت إقامة المباراة النهائية في المغرب للعام الثاني تواليا بعد الأولى الصيف الماضي عندما توج الأهلي على حساب كايزر تشيفس الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، احتجاجاً كبيراً من النادي القاهري على أساس أن طرفها الوداد سيلعب على أرضه وأمام جماهيره.

لكن الاتحاد الإفريقي أوضح في بيان "كان المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان اللذان استوفيا المعايير بعدما طلب الاتحاد الإفريقي من الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 54، تقديم ترشيحاتها لاستضافة نهائي دوري الأبطال. ولم تقدم مصر ترشيحها".

وأضاف أن "جنوب إفريقيا ونيجيريا قدمتا وثائق أعربتا من خلالها عن اهتمامهما باستضافة النهائي، لكنهما لم تستوفيا معايير البلد المضيف في ترشيحيهما"، مبرزا أن "مصر قدمت ترشيحاً لاستضافة نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، لكنها لم تف بمعايير البلد المضيف، ومنحت بعد ذلك استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا الى المغرب، بعد أن سحبت السنغال ترشيحها".

وكان الأهلي قرر الثلاثاء الماضي اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بعد قرار الاتحاد الإفريقي الاثنين منح المغرب حق استضافة النهائي.

وعقد الاهلي اجتماعاً الاثنين أصدر عقبه بياناً أكد من خلاله استمراره في شكواه المقدمة لمحكمة التحكيم الرياضية، مشدداً على اعتزازه بعلاقته مع كل الأندية المغربية ومعتبرًا أن أزمته مع الاتحاد الإفريقي للعبة فقط.

وأوضح أنه سيخوض المباراة النهائية في أي ملعب داخل القارة الإفريقية انطلاقًا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه.

