الأهلي ينتصر خارج ملعبه بثنائية في دوري الأبطال

أقيمت المباراة في العاصمة مالابو وسجل هدفي الأهلي صلاح محسن في الدقيقة 62 ووليد سليمان في الدقيقة 82.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الجمعة 27 أيلول/سبتمبر الحالي.

وفي ذهاب الدور ذاته اكتسح ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مستضيفه كوتي دي أور من جزر السيشل بخمسة أهداف نظيفة، فيما تعادل زيسكو الزامبي مع مستضيفه يانغ أفريكانز بهدف لكل منهما وتغلب بلاتينيوم من زيمبابوي على ضيفه يونياو دو سونغو الموزمبيقي بهدف دون رد، وتمكن بريميرو دي أوغوستو الأنغولي من الفوز خارج ملعبه على غرين إيغليز بهدفين مقابل هدف.

فيما خسر الزمالك المصري من مستضيفه جينيراسيون فوت السنغالي (2-1) وفاز شبيبة القبائل على ضيفه حوريا الغيني (2-0).

