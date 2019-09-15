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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ينتصر خارج ملعبه بثنائية في دوري الأبطال

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قطع الأهلي المصري شوطاً كبيراً صوب دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا عقب تغلبه (2-0) خارج ملعبه على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية السبت في ذهاب دور الـ32 من المسابقة.

Reuters

أقيمت المباراة في العاصمة مالابو وسجل هدفي الأهلي صلاح محسن في الدقيقة 62 ووليد سليمان في الدقيقة 82.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الجمعة 27 أيلول/سبتمبر الحالي.

وفي ذهاب الدور ذاته اكتسح ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مستضيفه كوتي دي أور من جزر السيشل بخمسة أهداف نظيفة، فيما تعادل زيسكو الزامبي مع مستضيفه يانغ أفريكانز بهدف لكل منهما وتغلب بلاتينيوم من زيمبابوي على ضيفه يونياو دو سونغو الموزمبيقي بهدف دون رد، وتمكن بريميرو دي أوغوستو الأنغولي من الفوز خارج ملعبه على غرين إيغليز بهدفين مقابل هدف.

فيما خسر الزمالك المصري من مستضيفه جينيراسيون فوت السنغالي (2-1) وفاز شبيبة القبائل على ضيفه حوريا الغيني (2-0). 
 

الأهلي
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