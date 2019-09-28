الأهلي يقسو على كانو سبورت ويتأهل لدور المجموعات

وسجل المالي أليو ديانغ في الدقيقة 8 والنيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 48 وحسين الشحات في الدقيقة 55 وأضاف صلاح محسن الهدف الرابع قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وكان الأهلي فاز 2-صفر ذهاباً في مالابو.

وشهدت بداية المباراة ضغطاً هجومياً مكثفاً من لاعبي الأهلي بحثاً عن احراز الهدف الأول، ومن ركلة ركنية لعبها الشحات إلى احمد الشيخ الذي سددها ضعيفة وسط ارتباك من دفاع كانو سبورت فتهيأت أمام ديانغ الذي سددها على يمين الحارس مفتتحاً التسجيل (8).

وواصل لاعبو الأهلي ضغطهم على دفاع كانو سبورت بحثاً عن هدف التعزيز وسط محاولات من جانب لاعبي كانو سبورت الذين كانوا قريبين من التعديل في الدقيقة 20 من تسديدة لبنجامين ندونغ من داخل المنطقة تصدى لها محمد الشناوي.

وعزز الأهلي تقدمه مطلع الشوط الثاني برأسية رائعة من أجايي بعد كرة عرضية من محمود وحيد (48)، وأضاف الشحات الثالث عندما تلقى كرة عرضية من أحمد فتحي فراوغ حارس مرمى وسددها داخل الشباك (55).

وأهدر البديل صلاح محسن فرصة التعزيز في الدقيقة 71 بعد انفراده بحارس كانو سبورت حيث راوغه وسدد الكرة بجوار المرمى، قبل أن يعوض في الدقيقة 87 بتلقيه كرة على طبق من ذهب من الشحات لم يجد صعوبة في إيداعها داخل المرمى محرزا الهدف الرابع.

الرجاء البيضاوي إلى دور المجموعات

من جهته حجز الرجاء البيضاوي المغربي بطاقته إلى دور المجموعات ضيفه النصر الليبي 1-1 السبت في الدار البيضاء في إياب الدور الثاني.

وكان الرجاء البيضاوي البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه محسن متولي في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اثر على يمين الحارس عبد الرحمن الرعد، وأدرك الفريق الليبي التعادل عبر الكاميروني جونيور فيغونغانغ في الدقيقة 23 مستغلا خطأ فادحاً للمدافع عبد الرحيم الشاكير في إعادة الكرة إلى حارس مرماه أنس الزنيتي فخطفها وراوغ الأخير وتابعها داخل المرمى الخالي.

وأهدر الفريق الليبي ركلة جزاء اثر إعاقة شرف الدين عطية داخل المنطقة من المدافع بدر بانون فانبرى لها بنفسه لكن الحارس الزنيتي تصدى لها قبل أن يشتتها الدفاع (34).

وكان الرجاء البيضاوي، حامل لقب المسابقة ثلاث مرات، فاز 3-1 ذهاباً على ملعب بتروسبورت في القاهرة.