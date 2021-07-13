الأهلي يعلن عن القائمة التي ستخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا

وغرّد الأهلي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء: " إليكم قائمة فريقنا للسفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا".
ويواجه الأهلي منافسه كايزر تشيفز في المغرب وهو يسعى جاهداً للاحتفاظ بلقبه الذي حققه الموسم الفائت على حساب الزمالك.
وضمت قائمة الأهلي التي تألفت من 28 لاعباً معظم نجوم الفريق وعلى رأسهم الشناوي، وأفشة والسولية وشرف والشحات وغيرهم، وجاء فيها:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.
خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.