الأهلي يعلن عن القائمة التي ستخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا

وغرّد الأهلي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء: " إليكم قائمة فريقنا للسفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا".

ويواجه الأهلي منافسه كايزر تشيفز في المغرب وهو يسعى جاهداً للاحتفاظ بلقبه الذي حققه الموسم الفائت على حساب الزمالك.

📋| اليكم قائمة فريقنا للسفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا 🦅✈️💪



🔴 #افريقيا_يا_أهلي

🔴 #CHAM9IONS pic.twitter.com/aTPIEbdvq0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 13, 2021

وضمت قائمة الأهلي التي تألفت من 28 لاعباً معظم نجوم الفريق وعلى رأسهم الشناوي، وأفشة والسولية وشرف والشحات وغيرهم، وجاء فيها:



حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.