الأهلي يطالب بـ 60 ألف متفرج أمام صنداونز

طلب النادي الأهلي من الجهات الأمنية المصرية زيادة عدد المشجعين المسموح به إلى 60 ألف شخص، في مباراته ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث سيكون أمام مهمة شاقة لقلب خسارته التاريخية ذهاباً.

وستعود المباراة إلى ملعب برج العرب في الاسكندرية بموافقة الاتحاد القاري الذي كان طلب الشهر الماضي نقلها بسبب سوء وضعية العشب.

وسقط الأهلي بخماسية مذلة ذهاباً السبت أمام مضيفه الجنوب إفريقي في بريتوريا، في نتيجة هي الأسوأ في المسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها (8)، وبلغ دورها النهائي في الموسمين الماضيين.

ونقل الأهلي عبر موقعه الالكتروني عن المدير التنفيذي محمد مرجان قوله الأحد إن النادي "خاطب اتحاد الكرة من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجع، نظراً لأهمية المباراة، وحاجه الفريق لجماهيره في هذه المباراة".

وسبق للاتحاد المصري أن أعلن موافقة السلطات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع في مباراة الإياب المقررة في 13 نيسان/أبريل.

وتفرض السلطات الأمنية قيوداً على عدد المشجعين الذين يسمح لهم بحضور المباريات، وذلك منذ أحداث التدافع خلال مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في شباط/فبراير 2012، والتي راح ضحيتها 74 شخصاً، في ما اصطلح على تسميتها "مذبحة بور سعيد".

وتكون هذه القيود صارمة غالباً في المباريات المحلية، بينما تسمح السلطات بحضور أعداد أكبر من المشجعين في المباريات القارية.

وخاض قطبا الكرة المحلية الأهلي والزمالك "دربي" البطولة المحلية على ملعب برج العرب أواخر آذار/مارس (صفر-صفر)، أمام مدرجات خالية، إذ سمحت الجهات الأمنية بدخول 15 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة كل من الفريقين، بحسب ما أفاد الاتحاد المصري.

وأكد مرجان أن الأهلي "تلقى خطاباً من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة مباراة الأهلي مع فريق صنداونز (...) على استاد الجيش ببرج العرب".

وكان "كاف" قد طلب في آذار/مارس نقل المباريات القارية من برج العرب لأن "حالة العشب الطبيعي (...) لم تكن بحالة جيدة" في المباريات التي استضافها في دوري الأبطال وكأس الاتحاد.

وسيكون الأهلي أمام مهمة شبه مستحيلة في مباراة الإياب، حيث يحتاج إلى تعويض الفارق الكبير الذي تلقاه في مباراة الذهاب.

وفي ما قد يشكل نبأ إيجابياً له قبل المباراة المقبلة، أعلن الأهلي الأحد أن لاعبه وليد سليمان الغائب عن صفوفه منذ تعرضه لإصابة في الركبة خلال لقاء شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات للمسابقة القارية في كانون الثاني/يناير، سيعاود التمارين الجماعية مع الفريق الاثنين.

وأكد النادي إن سليمان تعافى من الإصابة "حيث بات جاهزاً للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة (الأوروغوياني) مارتن لاسارتي".