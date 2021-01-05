الأهلي يتخطى سونيديب ويصعد لدور المجموعات

وكان الفريق القاهري قد تغلب في مواجهة الذهاب خارج ملعبه بهدف دون رد قبل أسبوعين.

واستهل الأهلي المباراة بقوة وتقدم في الدقيقة 13 عن طريق لاعب وسطه المهاجم، الجديد طاهر محمد طاهر، ثم سجل وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 37 وفي الدقيقة 67 أحرز المدافع المغربي بدر بانون الهدف الثالث.

واختتم محمود كهربا رباعية الأهلي بتسجيله الهدف الرابع.

وتأهل إلى دور المجموعات أيضاً عملاقا جنوب إفريقيا كايزر تشيفز وصن داونز بعد تخطي بريميرو دي أوغوستو الأنغولي وجوانينغ غالاكسي البوتسواني على التوالي.

وفاز كايزر تشيفز خارج ملعبه في أنغولا على بريميرو دي أوغوستو بهدف دون رد سجله لياندرو كاسترو في الدقيقة 41، وكانت مواجهة الذهاب في جنوب إفريقيا انتهت على وقع التعادل السلبي.

بينما حسم ماميلودي صن داونز مواجهته مع ضيفه غالاكسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل أهداف الفريق الجنوب إفريقي كيرميت إيراسموس في الدقيقة 39 وموتوبي مفالا في الدقيقة 68 وثابيلو مورينا في الدقيقة 81 وكان صن داونز فاز ذهاباً خارج ملعبه (2-0).

