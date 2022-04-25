سجل يوكي سانيتو (6) وتاكوما نيشيمورا (11) والبرازيلي أندرسون لوبيز (87) أهداف يوكوهاما مارينوس الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد ريوتارو تسونودا في الدقيقة 63.

وهو الفوز الثاني توالياً ليوكوهاما مارينوس بعدما كان تغلب على إف سي سيدني 1-صفر في الجولة الثالثة، والثالث في دور المجموعات بعد الأول 2-1 على هوانغ انه غيا لاي الفيتنامي مستضيف مباريات المجموعة، مقابل خسارة واحدة كانت أمام جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي صفر-1 في الجولة الثانية.

ورفع يوكوهاما مارينوس رصيده إلى تسع نقاط وانتزع الصدارة مستغلا تعثر جيونبوك هيونداي موترز أمام هوانغ انه غيا لاي 1-1.

وتقدم جيونبوك موتورز في الشوط الأول عبر موون سيون-مين (17)، وأدرك هوانغ لاي التعادل بواسطة نغوين فان توان (62).

وتراجع جيونبوك هيونداي موتورز إلى المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، فيما كسب نقطته الثانية ليرتقي الى المركز الثالث بفارق الاهداف امام اف سي سيدني.

وفي المجموعة العاشرة التي تقام مبارياتها في تايلاند، فرّط فيسل كوبي الياباني في حجز بطاقته إلى الدور الثاني بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام تشيانغراي يونايتد على ملعب بوريرام.

وعزز فيسل كوبي موقعه في الصدارة برصيد سبع نقاط بفارق أربع نقاط امام مطارده المباشر كيتشي من هونغ كونغ.

وتضم المجموعة ثلاثة أندية، وذلك بعد انسحاب شنغهاي بورت الصيني