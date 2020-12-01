افتتح تيراثون بونماثان التسجيل لصالح يوكوهاما في الدقيقة 17 وعزز ماركوس جونيور النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 51، وبعد ذلك بثلاث دقائق، تمكن غوستافو من تقليص الفارق لصالح جونبوك من ركلة جزاء، لكن يوكوهاما عاد وعزز تقدمه بهدف تيروهيتو ناكاغاوا في الدقيقة 71.

وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة، أضاف يوكوهاما الهدف الرابع مستفيدا من خطأ من حارس جيونبوك سونغ بيوم كيون بعدما عكس الكرة في مرماه.

ورفع يوكوهاما رصيده إلى 12 نقطة، ليؤمن مقعده في ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وينهي بالتالي مشوار جيونبوك.

وفي مباراة ثانية ضمن نفس المجموعة حقق سيدني الأسترالي فوزه الأول وجاء على حساب شانغهاي شينوا الصيني برباعية نظيفة وبقي في أسفل ترتيب المجموعة في حين تجمّد رصيد الفريق الصيني عند 9 نقاط في المركز الثاني.