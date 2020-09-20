وليد عباس: "المباراة كانت صعبة على الطرفين" من قبل beIN SPORTS September 20, 2020 22:35 0:49 دقيقة أكد وليد عباس، لاعب شباب الأهلي دبي، بأن المواجهة أمام باختاكور كانت صعبة على الطرفين اليوم الأحد على ملعب الجنوب المونديالي. مقابلات باختاكور الأوزبكي شباب الأهلي دبي -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة وليد عباس: "المباراة كانت صعبة على الطرفين" 0:41 دقيقة يوفنتوس يهزم سامبدوريا بالثلاثة ورونالدو يسجل 2:59 دقيقة الشرطة العراقي يتعادل مع استقلال الإيراني 0:41 دقيقة كولوسيفسكي يفتتح عداد أهداف يوفنتوس 2:05 دقيقة لامبارد: البطاقة الحمراء كانت نقطة تحول 1:42 دقيقة يورغن كلوب سعيد بأداء الفريق 2:04 دقيقة مانيه يروي بتواضع تفاصيل فوز ليفربول على تشيلسي 0:57 دقيقة أليسون: "كنا نعرف مدى صعوبة الفوز على تشيلسي" 0:36 دقيقة جحفلي: "الهلال لا يتأثر" 0:31 دقيقة أمير كردي: "كان هدفنا تحقيق التأهل"