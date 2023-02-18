وقائع المؤتمر الصحفي لنادي الدحيل قبل مواجهة الريان February 18, 2023 10:35 9:15 دقيقة بدا الأرجنتيني كريسبو مدرب الدحيل القطري واثقاً بقدرة فريقه على تجاوز مواطنه الريان ضمن بطولة دوري أبطال آسيا. مقابلات دوري أبطال آسيا الدحيل -آخر الفيديوهات 9:15 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لنادي الدحيل قبل لقاء الريان 8:47 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الشباب السعودي 12:09 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للريان قبل مواجهة الدحيل 6:11 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بناساف كارشي الأوزبكي 2:15 دقيقة الرجاء الرياضي يحلّ ضيفًا ثقيلاً على سيمبا 2:44 دقيقة مواجهة منتظرة بين الهلال والأهلي 3:03 دقيقة موقعة مرتقبة بين شباب بلوزداد والترجي الرياضي 3:26 دقيقة ريال مدريد يبحث عن تقليص الفارق مع برشلونة 2:27 دقيقة بايرن ميونيخ يحلّ ضيفاً ثقيلاً على مونشنغلادباخ 3:11 دقيقة تشلسي يأمل تجاوز تعثرات الجولات الماضية