هتان باهبري: طبقنا تعليمات المدرب من قبل beIN SPORTS September 14, 2020 22:36 0:56 دقيقة قال هتان باهبري مسجل هدف الفوز للهلال السعودي على باختاكور الأوزبكي 2-1، إنه مع رفاقه طبقوا ما طلب منهم المدرب. مقابلات دوري أبطال آسيا الهلال السعودي هتان باهبري -آخر الفيديوهات 3:32 دقيقة تشيلسي يستهل مشواره بفوز صريح على برايتون 0:56 دقيقة هتان باهبري: طبقنا تعليمات المدرب 0:38 دقيقة محمد كنو يؤكد على أهمية فوز الهلال على باختاكور 0:43 دقيقة ماريا ثيغ تحرز لقب بطولة إسطنبول للتنس 0:33 دقيقة كراينوفيتش إلى ثاني أدوار بطولة روما 0:47 دقيقة أوساكا ترتقي إلى المركز الثالث في تصنيف المحترفات 0:44 دقيقة تييم يعزز موقعه في المركز الثالث 1:28 دقيقة فيتوريا مدرب النصر يُشيد بفريق سباهان 1:05 دقيقة مدرب التعاون يؤكد على صعوبة المواجهات القادمة 1:03 دقيقة الركراكي: الدحيل عازم على تقديم مردود مشرف