نكونام: "حللنا الفريق المنافس والمباراة ستكون صعبة للغاية" February 19, 2023 10:06 15:54 دقيقة قال جواد نكونام مدرب فولاد الإيراني إنّ فريقه على أتم الاستعداد لمواجهة الفيصلي السعودي مشيراً إلى قيامه وكادره بتحليل الفريق المنافس، دون أن ينسى التأكيد على صعوبة المباراة. مقابلات دوري أبطال آسيا فولاذ الإيراني -آخر الفيديوهات 8:57 دقيقة جارديم يشيد بتنظيم قطر ويؤكد صعوبة مواجهة الهلال 12:23 دقيقة دياز يشدد على صعوبة المواجهة أمام شباب الأهلي دبي 10:42 دقيقة أوزونيديس يثق بقدرات لاعبي الفيصلي 15:54 دقيقة نكونام: "حللنا الفريق المنافس" 1:27 دقيقة غيندوزي: " المباريات أصبحت أشدَّ ضراوة" 3:13 دقيقة مانشستر يونايتد يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية 0:49 دقيقة الشباب يتابع استعداداته في الدوحة لمواجهة ناساف 0:29 دقيقة وصول بعثة شباب الأهلي دبي إلى قطر لمواجهة الهلال 2:59 دقيقة مباراة بحسابات مختلفة بين الأخضر واتحاد الجزائر 2:48 دقيقة لقاء قوي بطابع آسيوي بين الدحيل والريان