

الريان صاحب المركز الثاني بعشر نقاط ضمن العبور قبل هذه المواجهة وسيحاول الفوز على حامل اللقب الهلال المتأهل سلفا والذي سيبحث عن تأكيد صدارته في هذه المواجهة الصعبة مع منح فرصة للبدلاء عملا بمبدأ المداورة وتجنبا لإرهاق بعض نجومه.

مباراة الهلال والريان - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة الهلال والريان اليوم الأربعاء على الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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