مباراة السد والعين بث مباشر

مشاهدة مباراة السد والعين

مشاهدة مباراة السد والعين متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة السد والعين تأتي ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وسيعمل السد القطري صاحب المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط على كسب نقاط المباراة لوضع قدم في ثمن نهائي المسابقة القارية.

في المقابل، يخوض العين الاماراتي مباراة الفرصة الأخيرة للبقاء في البطولة في مواجهة السد بعد تعادلهما المثير بنتيجة 3-3 الثلاثاء إذ إن خسارة أمام السد وتحقيق النصر نتيجة ايجابية أمام سيباهان أصفهان ستعني خروج الفريق الإماراتي من المنافسات.

موعد مباراة السد والعين سيكون اليوم الجمعة الساعة 18:00 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD7.

مشاهدة مباراة السد والعين في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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