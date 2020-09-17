مباراة الهلال وباختاكور بث مباشر

مشاهدة مباراة الهلال وباختاكور

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مباراة الهلال وباختاكور تأتي ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا.

يسعى الهلال السعودي حامل اللقب إلى تجديد فوزه على باختاكور الأوزبكي والتأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا في كرة القدم، وذلك عندما يلتقيان اليوم الخميس على ملعب الجنوب بالوكرة.

ويتربع الهلال على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط جمعها من ثلاثة انتصارات متتالية، كان آخرها على باختاكور الثاني بست نقاط الإثنين 2-1 في مستهل عودة المنافسات بنظام التجمع في قطر بالنسبة لمنطقة غرب آسيا، بعد توقف منذ شباط/فبراير في غرب القارة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (منذ آذار/مارس بالنسبة لمنطقة شرق آسيا).

ولن تكون مهمة الفريق السعودي يسيرة بالمرة أمام باختاكور الذي سيحاول اليوم رد اعتباره، لاسيما أنه قدم مستوى جيداً في المباراة الماضية، وكان قريباً من الخروج بالتعادل.

موعد مباراة الهلال وباختاكور سيكون اليوم الخميس 21:00 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD7.

مشاهدة مباراة الهلال وباختاكور في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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