مباراة الهلال والسد بث مباشر

موعد مباراة الهلال والسد

البث المباشر لمباراة الهلال السعودي والسد القطري إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء انطلاقاً من الساعة 19:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بتعليق الزميل سوار الذهب.

ورغم مهمة السد الصعبة بعد خسارته على أرضه 4-1، إلا أن تشافي ولاعبيه سيبذلون أفضل ما لديهم للقتال على بطاقة العبور إلى النهائي.

مباراة الهلال والسد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2 بتعليق الزميل سوار الذهب.

مشاهدة مباراة الهلال والسد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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