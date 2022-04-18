الفريقان يَدخلان اللّقاءَ وهُما يحتلاّن المركزيَن الأوّلَ والثاني في المجموعة، ويسعى الشّباب المتصدّر إلى تحقيق ِالانتصار للاقتراب ِ أكثر من الدّور المقبل.

ويمتلك المدرّب ماريوس سومو ديكا الأسلحَة َالكافية لتحقيق المُبتغى وفي مقدّمتها إيفر بانيغا وكارلوس جونيور، في المقابل، يتوق القوى الجوية بقيادة حكيم شاكر إلى تحقيق نتيجةٍ إيجابيّة، وتكرار المفاجأة حيث فرَض التعادلَ على منافسِه في لقاء الذهاب.

مباراة الشباب والقوة الجوية سيكون موعدك معها مساء اليوم الاثنين، في الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS AFC 1.

الجزيرة – مومباي سيتي

وفي المجموعة ذاتها، يسعى نادي الجزيرة الإماراتي لتجديد تفوقهِ على مومباي سيتي الهندي عندما يلتقي معَه على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويملك كل من الجزيرة ومومباي ثلاثَ نقاط لكل منهما، ولم يبدأ الجزيرة دورَ المجموعات بالطريقةِ الأفضل، بعد تعرّضهِ لهزيمتـَين، قبل الفوز على مومباي في اللقاء الماضي، وهو يبحثُ عن تأكيد ِ ذلك وبلوغ النقطةِ السّادسة.

مباراة الجزيرة ومومباي موعدك معها سيكون مساء اليوم الاثنين، في الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS AFC 1.