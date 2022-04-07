مواجهات منتظرة في دوري أبطال آسيا من قبل beIN SPORTS April 7, 2022 12:31 2:13 دقيقة يعود دوري أبطال آسيا من جديد بانطلاق دور المجموعات في الملاعب السعودية، الفرق الخليجية تدشن مشاركتها هذا الخميس، حيث يواجه الدحيل التعاون لحساب المجموعة الرابعة. في حين يلتقي الغرافة مع فولاذ خوزستان ويقابل شباب أهلي دبي أهال من تركمانستان لحساب المجموعة الثالثة. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة صراع على الوصول لنصف النهائي بين براغا ورينجرز 2:28 دقيقة مباراة بطموحات متناقضة بين أتالانتا ولايبزيغ 3:10 دقيقة مشوار وست هام يصطدم بليون القوي 2:28 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يستقبل برشلونة 2:13 دقيقة مواجهات منتظرة في دوري أبطال آسيا 1:40 دقيقة باريخو: "كانت مباراة كبيرة ورائعة" 2:25 دقيقة أنشيلوتي: "علينا التحلّي بالحذر" 1:58 دقيقة بنزيمة: "أظهرنا من هو ريال مدريد" 1:49 دقيقة توخيل: "لدينا بعض الوقت ولكن الريمونتادا صعبة" 5:12 دقيقة بنزيمة يضع ريال على مشارف نصف نهائي دوري الأبطال