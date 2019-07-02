تقام مباريات دور الستة عشر في منطقة غرب آسيا الشهر المقبل، وستشهد قمة قطرية بين الدحيل والسد، على أن يواجه الفائز بينهما الفائز من مباراة النصر السعودي مع الوحدة الإماراتي في ربع النهائي.

مباراة الذهاب في الـ26 من آب/أغسطس، والإياب في الـ16 من أيلول/سبتمبر.

إليكم نتائج قرعة الأدوار الإقصائية من #دوري_أبطال_آسيا ⚽️⬇️ pic.twitter.com/ZJtaG0OQ6I — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) July 2, 2019

وفي ربع النهائي الثاني، فإن الفائز من القمة السعودية بين الأهلي والهلال في دور الستة عشر، سيواجه إما الاتحاد السعودي، أو ذوب آهان الإيراني/ على أن تقام مباراة الذهاب في الـ27من آب/أغسطس، والإياب في الـ17 من أيلول/سبتمبر.

أما في الشرق فيلعب كاشيما أنتلرز حامل اللقب مع غوانغجو إيفرغراند الصيني، بطل عامي 2013 و2015/ فيما يتواجه شنغهاي الصيني مع أوراوا ريد دايموندز الياباني، بطل عامي 2007 و2017.