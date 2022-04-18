ملخص مباراة فولاد وآهال من قبل beIN SPORTS April 18, 2022 23:20 1:52 دقيقة شاهد ملخص مباراة فولاد الإيراني ومنافسه آهال التركمانستاني التي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد في دوري أبطال آسيا لكرة القدم. الملخصات دوري أبطال آسيا فولاد خوزستان الإيراني آهال -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة تشافي: "نريد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا" 1:52 دقيقة ملخص مباراة فولاد وآهال 4:38 دقيقة قاديش يصدم برشلونة في كامب نو 1:27 دقيقة المعز علي: "عدنا إلى مستوانا" 2:21 دقيقة تعادل الجزيرة ومومباي في دوري أبطال آسيا 3:18 دقيقة الدحيل يواصل نتائجه المميزة في دوري أبطال آسيا 0:39 دقيقة عرض رسمي لشراء فريق ميلان الإيطالي 0:54 دقيقة الرجاء يحتج بسبب أداء حكام مباراته أمام الأهلي 0:43 دقيقة الأرجنتين تحرز لقب جولة فانكوفر للرغبي السباعي 0:32 دقيقة كاواساكي فرونتالي يلحق خسارة قاسية بغوانغجو