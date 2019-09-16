على ملعب حمد بن جاسم بنادي السد، تقدم السد عبر رأسية نجمه الدولي أكرم عفيف (26)، غير أن الضيوف أدركوا التعادل بواسطة قناصهم المغربي عبد الرزاق حمد الله (33)، ليعود "عيال الذيب" بقوة في الشوط الثاني موقعين هدفين متتاليين بفضل تسديدة رائعة من حسن الهيدوس (59) وركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف الجزائري بغداد بونجاح (83).

وعوّض السد (بطل آسيا عامي 1989 و2011) خسارته في الرياض 1-2، وتأهل بمجموع المباراتين إلى الدور المقبل للقاء الفائز من المباراة المقررة الثلاثاء بين قطبي الكرة السعودية الهلال والاتحاد (0-0 ذهاباً).

وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها بطل الدوري القطري الموسم الماضي، من بلوغ الدور المقبل في المراحل الإقصائية للمسابقة القارية بعد تأخره ذهاباً.

كما حافظ السد الذي يدربه النجم الإسباني السابق تشافي هرنانديز، على سجله الجيد على أرضه، محققاً فوزه الخامس توالياً والتاسع في 11 مباراة.

بالمقابل، تلقى النصر بطل الدوري السعودي، خسارته الأولى في المسابقة القارية بعد سبع مباريات دون هزيمة، كانت الأطول له في تاريخ مشاركاته في المسابقة.



مباراة السد والنصر (3-1).. ملخص اهداف وابرز احداث المواجهة الشيقة في الدربي الخليجي الآسيوي

نهاية المباراة: السد يتغلب على النصر 3-1 ويؤمّن مقعده في المربع الذهبي

دق 87: "المايسترو" حسن الهيدوس كاد يضيف الهدف الرابع من مجهود فردي مميز ولكن تسديدته القوية تصدى لها براد جونز بصعوبة بالغة.

دق 83: بونجاح يفجر الأفراح السداوية في ملعب جاسم بن حمد بتوقيعه الهدف الثالث من نقطة الجزاء إثر عرقلة أكرم عفيف داخل المنطقة من المدافع النصراوي مادو.

دق 74: بغداد بونجاح بتسديدة قوية ماكرة كاد يمنح السد هدف الخلاص وبطاقة التأهل غير أنه اصطدم بإبداع حارس النصر، الأسترالي براد جونز.

دق 72: حمد الله يهدر فرصة جديدة للنصر رغم موقعه المثالي.

دق 69: النصر كاد يخطف تعادلاً قاتلاً لولا قلة التركيز من خطه الهجومي.

دق 58: السد يتقدم مجدداً ا حسن الهيدوس يرسل قذيفة يمينية في مكان مستحيل ويعلن تقدم "عيال الذيب" بالهدف الثاني وبالتالي معادلة نتيجة مباراة الذهاب.

- بداية الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول: (1-1)

دق 33: هدف التعادل للنصر ا القناص المغربي عبد الرزاق حمد الله، يعيد المباراة إلى نقطة بدايتها بإدارك التعادل من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالإسباني غابي لتغالط الحارس سعد الشيب.

دق 30: الظهير الطائر عبد الكريم حسن في خطة رأس حربة ينفرد بالحارس براد جونز والأخير ينقذ الموقف ويضع الكرة في الركنية.

دق 27: هدف أول للسد ا أكرم عفيف يفتتح باب التهديف لأصحاب الأرض برأسية استثمر فيها الخروج الخاطئ لحارس النصر بعد عرضية متقنة للكوري الجنوبي نام تاي هي.

دق 23: جيوليانو يهدر أبرز فرصة نصراوية إثر تسلمه بينية ذكية من المغربي نور الدين أمرابط ولكنه سدد بغرابة كرة بطيئة وجدت في وجهها العملاق سعد الشيب.

دق 15: خطأ دفاعي من عبد الكريم حسن كاد يكلّف السد هدفاً قاتلاً لولا التدخل الحاسم لحارسه الدولي سعد الشيب.

دق 7: السد يبدأ بإشعال القمة بفرصتين ثمينتين أهدرهما توالياً كل من أكرم عفيف الذي اصطدم بتألق حارس النصر وحسن الهيدوس الذي افتقدت تسديدته للدقة المطلوبة.

- بداية المباراة

السد القطري - النصر السعودي.. تشكيلتا الفريقين