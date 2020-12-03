وأحرز ماركو روخاس الهدف الأول للفريق الأسترالي عند الدقيقة الخامسة قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لملبورن ترجمها جيك بريمير لهدف في الدقيقة 23، ثم في الدقيقة 64 نجح هوانغ هيون سو بتسجيل الهدف الوحيد للفريق الكوري الجنوبي إلا أن ملبورن فيكتوري حصد النقاط الثلاث وضمن العبور للدور المقبل.

