مباراة الهلال وباختاكور بث مباشر

مشاهدة مباراة الهلال وباختاكور

مباراة الهلال وباختاكور - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 65 - محاولات الهلال تتواصل وغوميز كاد أن يسجل هدف الهلال الأول عندما مرر له جوفينكو كرة عرضية انقض عليها المهاجم الفرنسي من داخل منطقة الجزاء فذهبت كرته فوق العارضة بسنتيمترات قليلة.

الدقيقة 60 - أخطر فرص المباراة، كرة مرسلة من دفاع الهلال تضرب خطوط باختاكور وتصل للمنطلق بسرعة من الجانب الأيمن جوفينكو الذي رفعها عرضية رائعة ارتقى للكرة غوميز وسددها برأسه تصدى لها سردار كوفاتوف حارس باختاكور من على خط المرمى.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

باختاكور فاز 4 مرات فقط في 24 مواجهة خاضها أمام الأندية السعودية في مسابقة دوري أبطال آسيا .. مقابل 5 تعادلات و 15 هزيمة.

الدقيقة 45 + 3 - نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف .

الدقيقة 33- أخطر فرص الهلال في اللقاء، هجمة سريعة تصل إلى أمير كردي الذي لعبها داخل منطقة الجزاء الأوزبكية تنتهي عند جوفينكو لاعب وسط الفريق السعودي الذي سدد مباشرة إلا أن كرته ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 28 - فاروخ سايفيف لاعب باختاكور يتوغل من الجانب الايسر ويمرر كرة أرضية خطرة إلا أن يانغ هيون سو مدافع الهلال يخرجها إلى ركلة ركنية لم تستغل.

الدقيقة 20 - الهلال حامل اللقب يواصل الانكماش بحثاً عن استدراج لاعبي باختاكور والانطلاق عقب ذلك بهجمة مرتدة إلا أن الفريق يعيبه البطء في التحول من الدفاع إلى الهجوم,

الدقيقة العاشرة - هدوء في اللقاء إلى الآن وغياب للفرص الخطيرة على المرميين، إلا أن لاعبي باختاكور الأوزبكي أكثر نشاطاً ومحاولة للاختراق.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء البحريني نواف شكر الله أطلق صافرته معلناً انطلاق المباراة المرتقبة في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية والتي تقام في استاد الجنوب المونديالي.