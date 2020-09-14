

مباراة الهلال وباختاكور بث مباشر

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال وباختاكور

- لم يخسر الهلال في 6 مواجهات سابقة ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا (فاز 4 ت 2) وسجل الهلال في جميع هذه المباريات (مجموع 13 هدفاً بمعدل 2.1/ مباراة).

(20) على بداية المباراة الهلال أفضل نسبياً ولكن يفتقد لشيء من التركيز.

(07) ارتباك كبير من حارس الهلال عبد الله المعيوف لكن مهاجم باختاكور إيغور سارغييف لم يستغل الفرصة.

(06) حضور هجومي أول للهلال برأسية من غوميز لكن حارس باختاكور ومدافعه يمنعان الهدف.

(01) انطلاق المباراة

تشكيلة المباراة | @Alhilal_FC 🇸🇦 ضد باختاكور 🇺🇿 يبحث عن مواصلة سجّل الانتصارات المتتالية وتحقيق العلامة الكاملة ✅#الهلال_باختاكور#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/72XvlV5f8Z — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 14, 2020

مباراة الهلال وباختاكور إحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستنقل على قنواتنا اليوم خاصة وأن هذا الاختبار يكشف مدى قدرة حامل اللقب على الظهور بقوة في المسابقة التي حمل لقبها الموسم المنصرم.

وتكتسي مشاهدة مباراة الهلال وباختاكور أهميتها من دورها في تحديد صورة الفريقين الأولية في المسابقة "بعد التوقف الذي فرضه فيروس كورونا"، إذ أن فوز الهلال بأي نتيجة يعني خطفه لصدارة المجموعة.



مشاهدة مباراة الهلال وباختاكور في بث مباشر عبر الانترنت



البث المباشر لمباراة الهلال وباختاكور اليوم الإثنين انطلاقاً من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة الهلال وباختاكور منقولة حصرياً على HD7.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة الهلال وباختاكور بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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