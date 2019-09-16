البث المباشر ومشاهدة مباراة الهلال والاتحاد على أرض الأول فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل في قمة سعودية خالصة وبنكهة آسيوية.

ومع بدء الأمسية المليئة بالمباريات، ستكون مشاهدة مباراة الهلال والنصر من أولويات عشاق كرة القدم العربية، إذ يتطلع صاحب الأرض للتسجيل وتجنب الدخول في الحسابات المعقدة بعد انتهاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بالتعادل السلبي بلا أهداف.



وفرضت مباراة الهلال والاتحاد نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين، وحظوظهما القوية لإمكانية فوز أحدهما باللقب مستقبلاً.



ويأمل الهلال أن يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه وتجنب الهجمات المرتدة للعميد التي كان يقودها البرازيلي رومارينيو، إذ أن تسجيل الاتحاد سيجبر الهلال على البحث عن الفوز فقط لضمان التأهل.

مباراة الهلال والاتحاد – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين، وسينطلق البث المباشر للمبارة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم الثلاثاء وستنقل عبر HD1.

مباراة الهلال والاتحاد يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستبث مباراة الهلال والاتحاد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الهلال والاتحاد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا

