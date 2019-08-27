البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد الثلاثاء 27 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 20:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الهلال والاتحاد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

التغطية الخاصة

(26) تمركز لاعبي الهلال الجيد يحرم الاتحاد من الهدف الأول.

(19) التشيلي خيمينيس كاد يباغت الهلال لكن الدفاع والمعيوف في المكان المناسب.

(17) حارس الاتحاد يتصدى لتسديدة سالم الدوسري.

(15) أولى محاولات الاتحاد تأتي من البرازيلي رومارينيو بتسديدة من خارج المنطقة بعيدة عن المرمى.

(14) الفرنسي غوميز كان قريباً جداً من التسجيل لكنه افتقد للتركيز.

(5) البيروفي كاريو يبدأ فرص المباراة بتسديدة ضعيفة على مرمى الاتحاد.

انطلاق مباراة الاتحاد وضيفه الهلال.

التشكيلة الأساسية لكل من الهلال والاتحاد

📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الاتحاد"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٩م#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/WSSxnxrJUN — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 27, 2019

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

لقراءة التقديم الفني للمباراة اضغط هنا

حقائق عن المباراة

- هذا أول لقاء سعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا – فاز الاتحاد 5 مرات في 6 لقاءات سابقة له أمام فرق سعودية في المنافسة (خسر 1).

- الاتحاد صاحب أكبر عدد من الأهداف في دوري أبطال آسيا 2019 (19) ويشارك في ربع نهائي المنافسة للمرة الثامنة في تاريخه، رقم قياسي لفريق سعودي (الهلال 7).

- لم يخسر الهلال في آخر 6 مباريات لعبها أمام الاتحاد في جميع المنافسات (ف 4 ت 2) – لم يفز الاتحاد على الهلال في أي منافسة منذ أكتوبر 2016 (2-0 في الدوري).

- صنع لاعب الاتحاد كارلوس فيلانويفا 11 فرصة خلال لقاءي فريقه أمام ذوب آهان في دور الـ16، أكثر من أي لاعب آخر خلال المرحلة – أوسكار فقط (29) صنع فرصاً أكثر من فيلانويفا (27) خلال هذه الدورة.

- ليوناردو فقط (10) ساهم في إحراز أهداف أكثر من نجم الاتحاد المستبعد فهد المولد في دوري أبطال آسيا 2019 (7 – سجل 4 صنع 3).

