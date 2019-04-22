المباراة الموعد التوقيت الملعب القنوات الناقلة العين - الدحيل الثلاثاء 23 أبريل 19:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد هزاع بن زايد بنادي العين HD1

كيفية مشاهدة مباراة العين والدحيل

يواجه العين الإماراتي ضيفه الدحيل القطري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال آسيا، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصرياً عبر HD1، انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيسعى الدحيل (الوصيف برصيد 4 نقاط) إلى العودة بنقاط الفوز من خارج ميدانه وتأزيم وضعية مستضيفه العين متذيل ترتيب المجموعة بنقطتين، ويأمل في خدمة من استقلال طهران الإيراني (الثالث بـ 4 نقاط) الذي سيكون في مهمة صعبة هدفها الخروج بنتيجة إيجابية في ضيلفة الهلال السعودي متصدر المجموعة (6 نقاط).

ويبقى الدحيل قادراً على مباغتة العين على أرضه لا سيما في ظل وجود نخبة من نجومه المحترفين يتقدمهم صمام الدفاع المغربي مهدي بن عطية ومواطنه القناص يوسف العربي.

موعد مباراة العين - الدحيل

مباراة العين والدحيل تبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص يستهل في تمام الساعة 18:15 على نفس التوقيت.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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