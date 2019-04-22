مشاهدة مباراة السد وباختاكور في بث مباشر وحصري ستكون متوفرة عبر beIN SPORTS من خلال البث التلفزيوني أو الإنترنت اليوم.

ولمن ستفوته مشاهدة البث المباشر لمباراة السد وباختاكور يمكنه متابعة موقعنا الذي سيقوم بتغطية خاصة لأهم أحداث المواجهة المنتظرة من الآن.

مباراة السد وباختاكور التغطية الخاصة

- مرور 20 دقيقة على الشوط الثاني من مباراة السد وباختاكور ولا يوجد فرص حقيقية للتسجيل مع أفضلية للفريق القطري.

محاولات السد تفتقد للدقة في النقلة قبل الأخيرة وانتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

بعد الهدف مباشرة السد يطالب بركلة جزاء إثر عرقلة بونجاح لكن الحكم يعتبر الخطأ خارج المنطقة.

30 - هدف: كريمتس يدرك التعادل من ضربة رأس بعد عدة محاولات جدية.

(21) الجزائري بغداد بونجاح يرد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تجاور المرمى.

(20) خامادوف يكسر مصيدة التسلل وتسديدته تجاور مرمى السد.

(15) ضربة رأس من عبد الكريم حسن تعلو المرمى.

10 - هدف: الإسباني تشافي يضع السد في المقدمة بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة.

(3) ماشاريبوف كاد يباغت السد بتسديدة قوية تصدى لها سعد الشيب ببراعة.

انطلاق مباراة السد وباختاكور.

التشكيلة الأساسية لنادي السد

كيفية مشاهدة مباراة السد وباختاكور

يواجه السد القطري ضيفه باختاكور الأوزبكي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال آسيا، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصرياً عبر HD3، انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيسعى السد (الثالث برصيد 4 نقاط) إلى الخروج بالنقاط الكاملة ليفتك الصدارة من صاحبها الحالي نادي باختاكور (5 نقاط)، ويبقى قادراً على هذا الهدف في ظل وجود تشكيلة مميزة في الفريق قادرة على الإطاحة بأي منافس يتقدمها القناص الجزائري بغداد بونجاح وصانع الألعاب الإسباني الفذ تشافي هيرنانديز وعدة أسماء مميزة أخرى على غرار حسن الهيدوس وأكرم عفيف وعبد الكريم حسن.

من جانبه، سيحاول الفريق الأوزبكي الخروج بنتيجة إيجابية قد تسمح له الحفاظ على صدارته لجولة أخرى لا سيما أنه مهدد أيضاً من قبل بيرسبوليس الإيراني (الوصيف بـ 4 نقاط والمتفوق بفارق الأهداف عن السد) والذي سينزل ضيفاً على الأهلي السعودي.

موعد مباراة السد - باختاكور

مباراة السد وباختاكور تبث على قناة beIN SPORTS HD3 مباشرة، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص يستهل في تمام الساعة 18:30 على نفس التوقيت.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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