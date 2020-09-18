موعد مباراة السد والعين

البث المباشر لمباراة السد والعين اليوم الجمعة 18 أيلول/سبتمبر انطلاقاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة السد والعين ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 7.

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مباراة السد والعين - التغطية لحظة بلحظة

نهاية الشوط الأول بتقدم السد على العين 1-صفر

دق 38: التوغولي لابا كودجو يفشل في تعديل الكفة بعد أن حولت كرته للركنية

دق 36: بونجاح ينفرد ويصوب لكن الحارس خالد عيسى كان سداً منيعاً وأنقذ شباكه من هدف محقق

دق 34: تصويبة أكرم عفيف لم تكن بالدقة المطلوبة

دق 26: بونجاح يفتتح التسجيل للسد القطري 1-صفر

دق 25: نام تاي هي أهدر فرصة افتتاح التسجيل بطريقة غريبة بعد أن كان منفرداً بالحارس خالد عيسى.

دق 24: تمريرة رائعة من الكوري الجنوب نام تاي هي لبغداد بونجاح الذي حاول اسكانها في شباك العين لكن تصويبته علت المرمى.

دق 17: الجزائري بونجاح يهرب من المراقبة ويصوب لكن الحارس الإماراتي خالد عيسى كان في المكان المناسب.

دق 11: الحارس سعد الشيب ينقذ السد من هدف محقق بعد أن راوغ لاعب العين كايو المدافع خوخي بعلام وصوب لكن محاولته وجد حارساً متألقاً.

دق 8: الأنغولي ويلسون يخطف الكرة من دفاع السد ويصوب لكن كرته كانت قريبة من شباك الحارس سعد الشيب.

انطلاق مواجهة القمة بين السد والعين على استاد جاسم بن حمد بنادي السد

التشكيلة الأساسية للفريقين: