الدحيل والعين - تغطية خاصة

(74) الياباني ناكاجيما يرد مباشرة وخالد عيسى في المكان المناسب.

(73) القائد بيرغ يسدد كرة من حافة منطقة الجزاء تخطئ المرمى.

(68) الدحيل يعود لمسك مجريات اللقاء وتسديدة لويز تعلو المرمى.

58- هدف: بيرغ يستغل خطأً فادحاً من حارس الدحيل أمين الذي فشل بإمساك كرة سهلة.

(56) البرازيلي كايو يهدر فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء.

(51) الحظ يعاند المعز علي مجدداً والدحيل يستمر في سيطرته على مجريات اللقاء.

(45) المعز علي يهدر فرصة هدف محقق على مبدأ أمور لا تصدق.

(43) بوضياف يجرب بضربة رأس يبعدها خالد عيسى.

36 - هدف: جمال معروف يذلل الفارق في غفلة من دفاع الدحيل.

31 - هدف: المغربي يوسف العربي يضيف الهدف الثاني بلمسة رائعة.

المالي دومبيا كاد يدرك التعادل بعد جملة تكتيكية مميزة لينتصف الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

(17) أخطر فرص المباراة تأتي من السويدي بيرغ الذي انفرد بالمرمى لكنه سدد بالشباك الخارجية (17).

(14) إدميسلون يظهر مجدداً بتسديدة من بعيد بين يدي خالد عيسى.

9 - هدف: كريم بوضياف يضع فريقه في المقدمة مترجماً أفضليته بتسديدة خادعة بعد جهد رائع من إدميلسون.

(4) خالد عيسى ينقذ كرة خطيرة من البرازيلي إدميلسون.

انطلاق مباراة الدحيل والعين.

يسعى الدحيل القطري إلى العودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف العين الإماراتي الراغب بدوره في تحقيق الفوز الأول في النسخة الحالية من المسابقة الآسيوية.

وكان الدحيل خسر في المرحلة الماضية أمام الهلال السعودي 1-3 بعد فوزه في الجولة الأولى على استقلال طهران بثلاثية نظيفة، فيما خسر العين في استهلالية مشاركته أمام الهلال بهدف نظيف سجّله محمد الشلهوب، وتعادل في المرحلة الثانية أمام استقلال 1-1.

مباراة الدحيل والعين مباشر اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الدحيل والعين بث مباشر اليوم على قناة beIN SPORTS HD1.

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