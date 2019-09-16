مشاهدة مباراة السد والنصر مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين، وسينطلق البث المباشر للمبارة في الساعة السادسة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم الإثنين وستكون منقولة على HD1.

مباراة السد والنصر – معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة السد والنصر على أرض الأول فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات، إذ سيسعى الفريق القطري لاستثمار عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارته ذهاباً 2-1 في السعودية وقطع بطاقة العبور إلى نصف النهائي.



وفرضت مباراة السد والنصر نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين، وحظوظهما القوية لإمكانية فوز أحدهما باللقب.



ويأمل السد أن يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه وتجنب خطورة عبد الرزاق حمد الله نجم النصر، خاصة أن تسجيل الفريق السعودي لأكثر من هدف سيجبر السد على البحث عن الفوز بفارق هدفين للتأهل.

مباراة السد والنصر.. تابعوا ابرز احداث المواجهة الشيقة في الدربي الخليجي الآسيوي لحظة بلحظة

دق 83: بونجاح يفجر الأفراح السداوية في ملعب جاسم بن حمد بتوقيعه الهدف الثالث من نقطة الجزاء إثر عرقلة أكرم عفيف داخل المنطقة من المدافع النصراوي مادو.

دق 74: بغداد بونجاح بتسديدة قوية ماكرة كاد يمنح السد هدف الخلاص وبطاقة التأهل غير أنه اصطدم بإبداع حارس النصر، الأسترالي براد جونز.

دق 72: حمد الله يهدر فرصة جديدة للنصر رغم موقعه المثالي.

دق 69: النصر كاد يخطف تعادلاً قاتلاً لولا قلة التركيز من خطه الهجومي.

دق 58: السد يتقدم مجدداً ا حسن الهيدوس يرسل قذيفة يمينية في مكان مستحيل ويعلن تقدم "عيال الذيب" بالهدف الثاني وبالتالي معادلة نتيجة مباراة الذهاب.

- بداية الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول: (1-1)

دق 33: هدف التعادل للنصر ا القناص المغربي عبد الرزاق حمد الله، يعيد المباراة إلى نقطة بدايتها بإدارك التعادل من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالإسباني غابي لتغالط الحارس سعد الشيب.

دق 30: الظهير الطائر عبد الكريم حسن في خطة رأس حربة ينفرد بالحارس براد جونز والأخير ينقذ الموقف ويضع الكرة في الركنية.

دق 27: هدف أول للسد ا أكرم عفيف يفتتح باب التهديف لأصحاب الأرض برأسية استثمر فيها الخروج الخاطئ لحارس النصر بعد عرضية متقنة للكوري الجنوبي نام تاي هي.

دق 23: جيوليانو يهدر أبرز فرصة نصراوية إثر تسلمه بينية ذكية من المغربي نور الدين أمرابط ولكنه سدد بغرابة كرة بطيئة وجدت في وجهها العملاق سعد الشيب.

دق 15: خطأ دفاعي من عبد الكريم حسن كاد يكلّف السد هدفاً قاتلاً لولا التدخل الحاسم لحارسه الدولي سعد الشيب.

دق 7: السد يبدأ بإشعال القمة بفرصتين ثمينتين أهدرهما توالياً كل من أكرم عفيف الذي اصطدم بتألق حارس النصر وحسن الهيدوس الذي افتقدت تسديدته للدقة المطلوبة.

- بداية المباراة

السد القطري - النصر السعودي.. تشكيلتا الفريقين