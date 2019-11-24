مراسم تتويج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا من قبل beIN SPORTS November 24, 2019 13:31 7:38 دقيقة تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا أوراوا ريد دايموندز الياباني الهلال السعودي -آخر الفيديوهات 1:54 دقيقة سلمان الفرج متأثرا: البطولة تحققت بعزيمة الرجال 7:38 دقيقة مراسم تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 1:38 دقيقة غوميس ..أفضل لاعب وأفضل هداف 4:45 دقيقة الهلال يتوّج بطلاً لدوري أبطال آسيا 1:40 دقيقة مراسم تتويج فلامنغو بكأس ليبرتادوريس 4:13 دقيقة إنتر ينتصر بالثلاثة ويواصل ملاحقة يوفنتوس 4:13 دقيقة ليبرتادوريس: فلامنغو يتوّج على حساب ريفر بلايت 4:11 دقيقة ريال مدريد يتجاوز سوسييداد ويستمر بـ"خنق" برشلونة 1:17 دقيقة صافرات استهجان لمشاركة بايل مع ريال مدريد 1:37 دقيقة لامبارد: دفعنا الثمن والمباراة كانت محتدمة