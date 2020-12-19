مراسم تتويج أولسان هيونداي بلقب دوري أبطال آسيا من قبل beIN SPORTS December 19, 2020 15:20 7:24 دقيقة شاهد أبرز لحظات مراسم تتويج فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب دوري أبطال آسيا اليوم السبت إثر فوزه على برسيبوليس الإيراني 2-1 في نهائي البطولة القارية على استاد الجنوب في قطر. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا أولسان هيونداي برسيبوليس -آخر الفيديوهات 2:55 دقيقة مانشستر سيتي يهزم ساوثهامبتون بشق الأنفس 1:04 دقيقة ميسي يعادل رقماً كان باسم بيليه 7:24 دقيقة مراسم تتويج أولسان هيونداي بلقب دوري أبطال آسيا 4:42 دقيقة ليفربول يمطر شباك كريستال بالاس بسباعية 3:54 دقيقة أولسان هيونداي يتوّج بطلاً لدوري أبطال آسيا 3:12 دقيقة البرازيلي جونيور يتألق من جديد 3:22 دقيقة أولسان هيونداي يردّ على برسيبوليس سريعاً 0:30 دقيقة برسيبوليس يتقدّم على أولسان هيونداي 0:52 دقيقة أوزيل لن يرحل عن أرسنال قبل نهاية الموسم 0:22 دقيقة مشاركة إبرا أمام يوفي موضع شك