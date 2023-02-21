مدير فولاد خوزستان: قبل القرعة كنا مستعدين لأي منافس من قبل beIN SPORTS February 21, 2023 09:51 2:03 دقيقة قال صالح عامري المدير الدولي لفولاد خوزستان معلقاً على مواجهة حامل اللقب الهلال السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، "نحن مستعدون ولدينا مخطط مع الطاقم الفني وقبل القرعة كنت جاهزاً لأي شيء". مقابلات دوري أبطال آسيا فولاد خوزستان الإيراني -آخر الفيديوهات 3:23 دقيقة ليفربول يستقبل ريال مدريد لتحقيق الأسبقية 3:03 دقيقة نابولي يحل ضيفاً ثقيلاً على آينتراخت فرانكفورت 2:58 دقيقة الملكي يواجه ليفربول في آنفيلد 2:03 دقيقة العامري يعلق على قرعة فولاد خوزستان في أبطال آسيا 3:48 دقيقة دياز: كل المباريات ستكون معقدة وصعبة في هذا الدور 2:01 دقيقة مدرب الدحيل كريسبو يؤكد على صعوبة المواجهة القادمة 4:53 دقيقة الهلال السعودي يصعد إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 0:37 دقيقة الأهلي ينتزع فوزاً ثميناً من السد في دوري نجوم قطر 4:16 دقيقة موراي يمضي قدماً في بطولة قطر إكسون موبيل 3:33 دقيقة الفرنسي فيكتور وامبانياما محط أنظار الأندية