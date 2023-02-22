مدرب الهلال يتحدث عن قوّة المواجهة أمام فولاد خوزستان February 22, 2023 17:19 0:40 دقيقة قبل مواجهتهما في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عبّر رامون دياز مدرب الهلال السعودي عن قوة المواجهة التي ستجمع حامل اللقب بفولاد خوزستان الإيراني مؤكّداً أن فريقه سيقدّم أفضل مستوى. مقابلات دوري أبطال آسيا الهلال السعودي رامون دياز فولاد خوزستان -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة تين هاخ يؤكد رغبة فريقه الكبيرة في تجاوز برشلونة 0:34 دقيقة كريسبو يعبّر عن فخره بالتواجد في دور ربع النهائي 0:40 دقيقة مدرب الهلال يتحدث عن قوّة المواجهة أمام فولاد 1:07 دقيقة ناسيونال الباراغواياني يتخطى ضيفه سبورتينغ كريستال 5:32 دقيقة أوجيه-ألياسيم يتجاوز كوبلر بصعوبة 0:40 دقيقة شكوك حول مشاركة تشيتشاريتو في افتتاحية غالاكسي 1:52 دقيقة الموعد السنوي لأغرب مباراة في العالم! 2:44 دقيقة حضور عربي في بطولات التنس 1:16 دقيقة فلامينغو يخسر في ميدان إنديبندينتي الإكوادوري 0:54 دقيقة مواصلة دعم الرياضيين الأوكرانيين