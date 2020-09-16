مدرب الهلال السعودي يمتدح باختاكور من قبل beIN SPORTS September 16, 2020 19:07 0:55 دقيقة قال مدرب الهلال السعودي رازفان لوتشيسكو إن الخصم المُقبلَ باختاكور فريقٌ مُنَظم، مُضيفا أن لاعبيه مُطَالبون بالتركيز مثل العادة لتَحقيقِ الفوز وتعزيزِ صدارة المجموعة تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا باختاكور الأوزبكي الهلال السعودي -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة السماح بحضور جماهيري محدود في إنكلترا 0:57 دقيقة دوري أبطال آسيا: الاتحاد الآسيوي يتوجه بالشكر لقطر 0:55 دقيقة مدرب الهلال السعودي يمتدح باختاكور 0:59 دقيقة الأهلي قد يشرك الشباب في مواجهة الشرطة 0:35 دقيقة شباب الأهلي دبي الإماراتي يبحث عن تَكرارِ انتصارِه 1:08 دقيقة شهد: "الشرطة يفكر في مباراة استقلال طهران" 1:10 دقيقة BLOCK بام أديبايو الأسطوري من جميع كاميرات الملعب 1:10 دقيقة أديبايو يصنع الحدث في نهائي المنطقة الشرقية 0:32 دقيقة لاتسيو على أعتاب التعاقد مع الجزائري محمد فارس 0:36 دقيقة لاتسيو يعزّز خط هجومه بالكوسوفي فيدات موريتشي